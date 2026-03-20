モデルでタレントの近藤千尋さんが自身のインスタグラムのストーリーズを更新。次女の卒園式の記念写真を公開しました。【写真を見る】【近藤千尋】次女の卒園式の家族写真を公開「朝から素敵にしてもらいましたドキドキ。。。」「卒園おめでとう。。」近藤さんは「今日は卒園式のためラヴィットをおやすみさせて頂いております」と、レギュラー出演しているテレビ番組を休んで、愛娘の卒園式に出席したことを報告。 着物