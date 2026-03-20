◆オープン戦中日４―３ロッテ（２０日・バンテリンドーム）ロッテ・藤原恭大外野手（２５）が「２番・右翼」でフル出場し、４打数３安打で打率を４割２分２厘とした。先頭で迎えた５回の第３打席では、大阪桐蔭時代に甲子園春夏連覇をともに達成した根尾昂投手（２５）との対戦が実現。結果は四球だった。１、２軍、オープン戦を通じての初対決。試合後は「真っすぐ、かちこんだろと思って。そんな気持ちでした」と真剣勝