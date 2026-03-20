三重県鳥羽市沖で2月20日、遊漁船と貨物船が衝突し、2人が死亡、10人が重軽傷を負いました。事故から1カ月、釣り客らの安全への意識に変化もみられました。釣り船の橋本船長：「（事故現場は）1キロくらい先ですね。このまま9時方向くらいです」そう話すのは、鳥羽市の石鏡漁港の釣り船の船長です。周りには大きなフェリーや小型船の姿もあります。1か月前の2月20日、鳥羽市国崎町沖を航行していた貨物船「新生丸」が