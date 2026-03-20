アップフロントグループが主催する環境イベント「カーボンニュートラルを考える2026 by SATOYAMA＆SATOUMI movement」が、千葉・幕張メッセでスタートし、ハロー！プロジェクトのメンバーらが登場した。温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させる「カーボンニュートラル」をテーマにした恒例のイベント。日常の取り組みについて、Juice=Juiceのリーダー段原瑠々（24）は「メンバーからもらったタンブラーを愛用しています」と、マ