好きな言葉は定時退社。嫌いな事は無駄な会議。ブラック企業「にゃんこフーズ」で働く、ズボラでふまじめな会社員猫のぬんちゃん。ワンマン社長と時代錯誤な上司のもとで、理不尽と矛盾だらけの会社に“ぬっふり”と立ち向かう猫社員たちの物語。言いたくても言えない会社への不満をあなたの代わりに叫びます。会議が長くなる原因は？ ダラダラ会議に終止符を打った一言／ふまじめ会社員ぬんちゃん■字は心•••