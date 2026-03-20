俳優イ・ジャンウが、クッパ屋の材料費未払い騒動について自ら口を開いた。3月20日、イ・ジャンウは自身のSNSを通じて、「まず、今回の騒動でご心配をおかけしたすべての方々に心からお詫び申し上げる」として、「長い間代金を受け取れず、苦しまれたA氏にも、心から謝罪と遺憾の意を表する」と切り出した。【関連】何を根拠に？イ・ジャンウ、猛反論続けて、「虎石村（ホソクチョン）は、株式会社ムジンとの契約に基づき、A氏から