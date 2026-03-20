名物かまど／桜かまど 20日は春分の日ということで、香川から、今だけ楽しめる桜スイーツを紹介します。 香川の老舗和洋菓子店、「名物かまど」。 店の名前にもなっている焼きまんじゅうは、讃岐を代表するお菓子として親しまれています。 （山下佳乃リポート）「まるっとしたシルエットがかわいらしい『名物かまど』。実はこの中のあんこが今の時季は桜色に染まっているんです」 桜かまど