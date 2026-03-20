【「HI-METAL R」新商品予告】 3月20日 公開 BANDAI SPIRITSは、「HI-METAL R」新商品予告を魂ネイションズ公式Xにて3月20日に公開した。 予告画像ではクリアーの頭部デザインに宇宙を走る蒼い彗星が確認できる。ポストでも「Ready...」の文字がり、「蒼き流星SPTレイズナー」に登場する主役機「レイズナー」ではないかと思われる。 今後の続報に期待したい。