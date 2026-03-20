中東情勢の悪化による原油価格の高騰で、全国のガソリン小売価格が大きく変動しています。政府は3月19日、ガソリン元売り各社への補助金の支給を再開しました。高知県内への影響は？高知県本山町のJAエナジーこうちさくら給油所では、3月19日までレギュラーガソリン1リットルあたり192円でしたが、20日から166円に。1リットルあたり、26円の値下げです。■お客さん「びっくり。今日来てよかったって感じ。高くなって困