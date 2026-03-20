2026年1月に、高知県香南市ののいち動物公園で生まれたグラントシマウマの子どもの命名式が3月20日に行われました。お母さんの後ろをついていく小さなシマウマ。香南市ののいち動物公園で、2026年1月に生まれたばかりのグラントシマウマのメスの個体です。3月20日、のいち動物公園でそのシマウマの愛称の命名式が行われました。3つの候補の中から来園者の投票により決定したのは「イツハ」。生まれたのが2026年1月28日で、その数字