警察官をかたって現金などをだまし取る「ニセ警察詐欺」が全国で急激に増えています。高知県内でも被害が後を絶たないなか、私たちはどのように詐欺を防いだらいいのか。専門家にポイントを聞きました。2025年、高知県警に実際にかかってきた特殊詐欺の犯人との電話を記録したものです。大阪府警を名乗る男からの電話はこのやり取りが2回目で、高知県警の警察官は、身分を隠して話を聞きます。■ニセ警察官「○○さんの名義で作ら