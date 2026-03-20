山南市扎嚢県に広がる菜の花畑。（２０２５年７月３１日撮影、山南＝新華社配信／張暁輝）【新華社ラサ3月20日】中国西蔵自治区山南市扎嚢（ダナン）県の地元企業は、標高3600メートルを超える高原地帯の自然環境を生かし、菜種油を生産している。「企業＋（プラス）生産拠点＋合作社（協同組合）＋農家」というモデルを採用し、800世帯以上の農家に増収をもたらし、農村振興を促進している。山南市扎嚢県の畑で新たに収穫した菜