韓国スキンケアブランド「Torriden（トリデン）」の人気ダイブインシリーズから、新しい日焼け止めが登場しました。美容液のような軽やかな使い心地の『ダイブイン ウォータリー サンセラム』と、持ち運びしやすいスティックタイプの『ダイブイン スージング サンスティック』の2種類がラインナップ。高い紫外線カット力とスキンケア発想の保湿力を兼ね備えた、毎日使いたくなる日焼け止めです。2026年3月