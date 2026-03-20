元日本代表MF森岡亮太（34＝ドーサルMFC/アシヤ）が20日、ビーチサッカー日本代表初ゴールをマークした。ブラジルで開催されている「InternationalParaibaBeachGames2026」で、ブラジル代表と対戦。3点ビハインドの第3ピリオドに追撃弾を挙げ、A代表も通じて代表初得点となった。だがW杯7度制覇の王国に地力の差を見せつけられ、最終スコアは2―7。「結果としては大敗となり、非常に悔しいです。第2ピリオドまでは悪く