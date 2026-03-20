◇プロ野球 オープン戦 巨人-楽天（20日、東京ドーム）巨人の先発・竹丸和幸投手が、オープン戦初失点を喫しました。オープン戦3戦目の登板となったこの日、東京ドームの先発マウンドへ上がった竹丸投手。初回は無失点におさえますが、2回に初失点を喫します。1アウトから楽天6番の浅村栄斗選手を迎え2球目、126キロのスライダーが真ん中高めに浮き、これを一振りでとらえられてしまいます。打った浅村選手はホームランを確信。打