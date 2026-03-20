プロレスラーのフワちゃんが、20日放送のTOKYO MX『5時に夢中！』（後5：00）にゲスト出演。活動再開後、初の生放送番組への出演を果たし、騒動前の自身を振り返った。【動画】フワちゃん、活動休止中の“ネットニュースの真相”語る約1年3ヶ月の休止期間を経て、女子プロレス団体・スターダムでプロレスラーデビューを果たしたフワちゃん。フワちゃん久々の生放送出演について「調子に乗らない。生放送だから、いらん爪痕を残