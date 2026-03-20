秋篠宮ご夫妻は社会教育団体「修養団」の創立120周年を記念する式典に出席されました。秋篠宮ご夫妻は20日午後、「修養団創立120周年記念大会」に出席されました。「修養団」は1906年に学生を中心に設立された社会教育団体で、ボランティア活動などを通し青少年の豊かな心の育成などを行っています。秋篠宮さまは、団体の長年の活動をたたえられました。「青少年の心を育む体験活動やボランティア活動、国際交流事業などを通じ、明