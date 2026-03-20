◇オープン戦阪神―オリックス（2026年3月20日京セラD）WBCの激闘から帰国2試合目で、阪神・坂本誠志郎捕手（32）が2回に2点打を放ち、WBCから開幕へとスイッチを切り替えた。1点を追う2回に1死から中川の四球を足場に下位打線がつながった。大山中前打、高寺が逆方向に左前打で満塁から、小幡が一、二塁間を破る右前打で同点。さらに17日のロッテ戦以来のスタメンとなった坂本が郄谷の132キロ変化球を左中間に2点