オウム真理教による地下鉄サリン事件からきょうで31年。20日朝、駅の助役だった夫を亡くした高橋シズヱさん（79）が東京メトロ霞ケ関駅を訪れ、花を供えました。14人が死亡し、6000人以上が負傷した地下鉄サリン事件。この無差別テロの被害を受け、現在も後遺症と闘っている男性がいます。野坂秀幸さん（67）です。地下鉄サリン事件の被害者・野坂秀幸さん（67）：目が覚めたらもうこの世にいないんじゃないかっていうのは、事件に