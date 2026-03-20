食べた後の種を土に埋める――。誰もが一度は空想する「夢」を四半世紀かけて実現させた投稿が、今SNSで大きな感動を呼んでいます。注目を集めているのは、ファッションディレクターとして活動するhisaさん（@hisa.by）がThreadsに投稿した、たわわに実るアボカドの写真です。【写真】小学5年生の自由研究から24年、実家の山で育ったアボカドの実hisaさんが小学生の頃に始めた自由研究がきっかけで、2024年に待望の初結実、そして2