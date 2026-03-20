日常生活で何気なく使っている言葉をパーツに分解して、ちょっとした思考のトレーニングを楽しんでみませんか？今回は、光や音を邪魔する動作から、冬の澄んだ空気を感じさせる言葉、さらに勢いを止める表現まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□ぎる□□わたるお□□