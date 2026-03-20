ナガノによるX発漫画『ちいかわ』と「東京ばな奈」がコラボレーションしたスイーツ第2弾「ちいかわクッキーサンド バナナミルク味」が、3月27日（金）から、東京駅にあるフラッグシップショップ「東京ばな奈s」などで発売される。【写真】キラキラした瞳がたまらない〜！初のトートバッグセットも登場■18枚入りはステッカー付き今回発売される「ちいかわクッキーサンド バナナミルク味」は、香ばしく焼き上げた真四角のラン