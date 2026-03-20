福岡県警八女署は20日、八女市の男性が持つ携帯に同日午後1時35分ごろ、千葉県警をかたる男から「捜査二課の者です。電話では詳細に伝えることができませんが、千葉県警に来てもらえませんか」などと言われる不審電話事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。