午前8時半の広島城。整理券を求めてすでに長い列ができていました。なかでも一番乗りの女性は。■大阪から 「6時から並びました。100名城スタンプを集めているが、22日にもう天守閣に登れないときいて、これはもう行くしかないと」安土桃山時代に築かれた広島城の天守は原爆によって倒壊。現在の姿に復元され、博物館として開館して68年になります。コンクリートの劣化や設備の老朽化などで22日閉城します。混雑を緩和しよう