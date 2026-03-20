しゃぼん玉で表面張力を体感する子どもたち。身近なものを使って科学実験をする教室が開かれ多くの親子連れが参加しました。広島市立大学の情報科学部と、ICTの普及と人材育成に取り組むKDDI財団が企画したもので、今回で7回目の開催です。教室では、AIロボットのカメラ映像をみながらカーレースを楽しんだり、レモンの皮を使って電気を流す実験をおこないました。■小学2年生「楽しかった。違う野菜や果物でもやって