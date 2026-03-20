京都府京丹後市で長らく使われていなかった「廃墟タワー」が新たに生まれ変わりました。 京都府北部の京丹後市にある道の駅「丹後王国・食のみやこ」に３月２０日、オープンした複合遊具エリア。大型のトランポリン遊具や滑り台などがあり、オープン早々、多くの子どもたちで賑わっていました。 （訪れた子どもたち）「めちゃくちゃ楽しかった」「また来たい」（女性）「まさかこんな…子どもたちが