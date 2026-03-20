イラン情勢を受けてホルムズ海峡では事実上の封鎖が続き、世界的な原油不足が懸念されています。こうした中、タイでは遺体を火葬するための燃料確保にまで影響が及んでいます。タイ東部チャチュンサオにある寺院。ピンク色のガネーシャがあり観光地としても有名な寺院ですが、いま、火葬用の燃料の確保が難しくなっています。田中純平記者（NNNチャチュンサオ）「火葬のためには1回におよそ60〜80リットルの燃料が必要だということ