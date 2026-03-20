連休初日は穏やかな晴れの天気となり、行楽地は大勢の人でにぎわいました。 穏やかな天気となった春分の日。各地でイベントが開かれました。 兵庫県豊岡市の城崎温泉では、冬の味覚の王様「松葉がに」の漁が２０日、最終日を迎え、締めくくりとしてかに雑炊とたる酒がふるまわれました。 徳島市では、砂につけた足跡にお灸をすると、万病に効くと言い伝えられる「砂灸」が行われています。 この場に来られない人の靴