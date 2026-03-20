新潟市中央区で20日、「全日本ぎょうざ祭り」が開幕しました。北は北海道から、南は福岡まで30店舗が集結。普段なかなか行くことのできない地域のぎょうざを食べ比べできるとあって多くの人で賑わいました。こちらは、京都で人気の京野菜を使ったぎょうざ。【氏田陽菜アナウンサー】「九条ネギの甘さと白味噌のまろやかな味がマッチしている。新潟にいながら京都の味を感じられるのがとても嬉しい」春の日が差す穏やかな空の