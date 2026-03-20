南海電鉄極楽橋駅で開かれた、観光列車「天空」（奥）の定期運行終了式典＝20日午後、和歌山県高野町大阪と世界遺産・高野山の麓を結ぶ南海電鉄高野線の一部を走る観光列車「天空」が20日、定期運行を終えた。和歌山県高野町の極楽橋駅で式典が開かれ、多くの利用客や鉄道ファンらが別れを惜しみながらラストランを見守った。4月24日から新たな列車「GRAN（グラン）天空」の運行が始まる。橋本―極楽橋間を走る天空は2両編成で