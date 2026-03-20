『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「生徒ら280人が下痢・おう吐町内の小中学校8校で…」についてお伝えします。◇◇◇静まりかえった校舎。大阪府熊取町の中学校は、19日午後から臨時休校になっています。その理由が…。中学校の校長「60人を超える生徒や教職員が、腹痛や下痢などの症状を訴えている」体調不良を訴え、複数の生徒や教職員が相次いで欠席。報告を受けた教育委員会が町内すべての小中学校につ