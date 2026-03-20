バレーボールの大同生命SVリーグは20日、神戸常盤アリーナなどで行われ、女子はデンソーが大阪Mを3―0で破り、19勝目（20敗）を挙げた。大阪Mは27勝12敗。男子は広島TがV北海道を3―0で下し、16勝19敗とした。V北海道は10勝25敗となった。