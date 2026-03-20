IEA（＝国際エネルギー機関）は20日、中東情勢を巡る原油価格の高騰に対処するため、テレワークを推奨するなどの提言をまとめました。IEAは20日、中東情勢を要因とした原油市場の混乱を緩和するためとして、政府や企業、一般家庭に向けた対策を提言しました。提言では、通勤による石油の使用を削減するために、可能な限りテレワークを行うとしました。また、自動車ではなく公共交通機関を使うことで、石油需要を急速に削減すること