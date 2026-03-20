◇プロ野球オープン戦 オリックスー阪神(20日、京セラドーム)オリックスとのオープン戦に臨んでいる阪神。坂本誠志郎選手が帰国後初ヒットを放ちましたが、これは勝ち越しタイムリーとなりました。先発マウンドにあがった村上頌樹投手は、先頭の宗佑磨選手に3塁打を浴びると犠牲フライで1点を失います。それでも阪神打線は2回に猛攻。先頭の佐藤輝明選手は空振り三振に倒れるも、続く中川勇斗選手が四球を選び、ここから連打で1ア