タレントのミッツ・マングローブ（50）が20日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に金曜MCとして生出演し、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が地上波テレビで放送されなかったことについて私見を語った。大会はネットフリックスが独占配信し、地上波やBS、CSなどでの試合中継は一切なし。地上波では終了後にハイライト映像が流されたほか、日本テレビは積極的に大会のPR特番を放送した。ラジオでは