武豊線の開業140周年を記念したツアー列車として運行された気動車「キハ75形」＝20日午前、JR武豊駅JR東海は20日、愛知県最古の鉄道路線、武豊線が開業140周年を今月迎えたことを記念し、武豊線が2015年に電化する前に使用していた気動車「キハ75形」を復活させてツアー列車として運行した。かつて武豊線で使われ、現在は貨物列車専用となっている線路約1キロも特別に走行。鉄道ファンや親子ら計203人が参加した。参加した愛知