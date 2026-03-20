【ニューデリー＝青木佐知子】ネパールで５日に行われた総選挙（下院選、定数２７５）で、新興の国民独立党（ＲＳＰ）が１８２議席を得て単独過半数を確保し、ラッパーから転身したバレンドラ・シャー前カトマンズ市長が首相に就任する見通しとなった。選挙管理委員会が１９日、ラム・チャンドラ・ポーデル大統領に選挙結果を報告した。ポーデル氏は２７日にもシャー氏を首相に任命する。総選挙では、２０２２年の前回選で第４