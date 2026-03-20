日本代表「侍ジャパン」としてWBCに出場したプロ野球オリックス・宮城大弥投手（24）の妹で、女優の宮城弥生（20）が20日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。弥生は「2026 ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)優勝 ベネズエラ！おめでとうございますっ」と書き出し、観戦ショットを複数枚投稿。「この期間、日本代表を応援できる楽しみも多かったし本当に楽しかったし応援している時間ずっと楽