俳優の杉本哲太（６０）が２０日、インスタグラムで離婚したことを報告した。杉本の妻は俳優の神津はづき（６３）。一男一女がいる。杉本は「ご報告」とし「このたび、双方合意のもと離婚が成立いたしました。これからは、それぞれの人生を歩んで参ります。温かく見守っていただけましたら幸いです」などとつづった。２０１３年に放送されたＮＨＫ朝ドラ「あまちゃん」で、駅長の大吉を演じ、幅広い年齢層から支持を得た杉本