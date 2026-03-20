注目の日米首脳会談で、高市首相はアメリカのトランプ大統領からイラン情勢についての対応で理解を得る形となりました。高市首相：世界中に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけだと思っている。私は諸外国に働きかけて、しっかりと応援したい。トランプ大統領：昨日やおとといの日本の発信を踏まえると、日本は本当に責任を果たそうとしていると思う。トランプ氏は、事実上の封鎖状態が続くホルムズ海峡について、日本へ理解を