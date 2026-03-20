世界のトップブレイカーが集うブレイキンのワールド・チャンピオンシップ「ＦＵＪＩＦＩＬＭｉｎｓｔａｘＵｎｄｉｓｐｕｔｅｄ」ＴｏｋｙｏＷｏｒｌｄＦｉｎａｌが２１日、ニューピアホール（東京・港区）で行われる。女子の注目選手・ステファニー（ウクライナ）はソロに出場予定。自身の強みや見せたい姿、大会への意気込みを語った。Ｕｎｄｉｓｐｕｔｅｄは昨年の南アフリカ大会で準優勝。ステファニーは今大会で