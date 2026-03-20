学都金沢は旅立ちの春です。金沢大学で20日、卒業式が行われ、2500人が人生の新しい一歩を踏み出しました。卒業式では、和田隆志学長が卒業生の代表に学位記を手渡した後、「AIの全盛時代を迎えますが、自分自身にしかできないことを考え、学び続ける人生を歩んでほしい」とはなむけの言葉を贈りました。これに対し、人間社会学域の野崎佑衣さんが答辞を述べました。卒業生代表・野崎 佑衣 さん：「自分なりの道を誠実に進んで行け