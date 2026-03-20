◆オープン戦巨人―楽天（２０日・東京ドーム）巨人はトレイ・キャベッジ外野手（２８）と松本剛外野手（３２）を新１、２番コンビで起用。初回から新オーダーがチャンスメイクした。キャベッジは今季初の１番で先発出場し、初回先頭の第１打席だ。５球目の外角スプリットにバットを折られながらも強振し、一塁ベースに直撃した打球が右前へ抜けた。チーム最多の１７本塁打を放った昨年は１番スタメン出場は１試合のみだが、