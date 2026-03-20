去年8月の大雨被害を受け休業が続いていた石川県内唯一のアイスリンクがある健民スポレクプラザ。約7か月ぶりに営業が再開し、早速スケートを楽しむ子どもたちの姿が見られました。金沢市西泉にある健民スポレクプラザ。春の陽気の下、7か月ぶりにオープンした石川県内唯一のアイスリンクを目当てに、多くの家族連れが訪れていました。家族連れは：「再開しますって聞いて、この子もやってみたいっていうので来ました