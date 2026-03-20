世界のトップブレイカーが集うブレイキンのワールド・チャンピオンシップ「ＦＵＪＩＦＩＬＭｉｎｓｔａｘＵｎｄｉｓｐｕｔｅｄ」ＴｏｋｙｏＷｏｒｌｄＦｉｎａｌが２１日、ニューピアホール（東京・港区）で行われる。男子ソロの優勝候補は２３年大会を制し、昨年はクルーバトルで優勝したフィル・ウィザード（カナダ）。大会の魅力や日本ブレイキン界の強さなどについて語った。２３年大会のソロで優勝し、昨年はク