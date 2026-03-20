今月10日、石川県白山市の鳥越地区で発生した地滑り。入居者40人以上の避難が続いている麓の高齢者施設が20日、家族に向けた説明会を開きました。鳥越福祉会・玄田 昇平 理事長：「10日の災害時には、利用者さまにもご家族にも、大変なご負担をかけました」石川県白山市で開かれた説明会に集まったのは、今月10日から避難を余儀なくされている入居者の家族です。 今回の地すべりでは、麓の高齢者施設「ケアハウス鳥越」などから