◆オープン戦巨人―楽天（２０日・東京ドーム）開幕投手に内定している巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が、プロ入り後６度目の実戦で初失点した。東京ドームでの開幕戦を１週間後に控える中、本拠地初先発。２月の春季キャンプから続けていた連続イニング無失点が「１４」でストップした。初回は無失点の滑り出し。１４０キロ台後半の直球にフォーク、スライダーなどをまじえて楽天打線に立ち向か