金沢市内のアパートで10歳未満の男の子を殴りけがをさせたとして、会社員の男が傷害の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは、金沢市に住む27歳の会社員の男です。この容疑者は2月23日の夜、金沢市内の自宅アパートの部屋で10歳未満の男の子の耳をつかんで引っ張り、左頬を殴打する暴行を加えて、全治1週間程度のけがさせた疑いが持たれています。警察によりますと、2月27日に「顔にアザがある子どもがいる」という匿