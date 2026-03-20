巨人の阿部慎之助監督（４７）が２０日に４７歳の誕生日を迎え、今年の抱負を語った。この日は本拠地・東京ドームで行われる楽天とのオープン戦の前に、報道陣が主催した誕生会に登場した阿部監督。自身の似顔絵がプレートとなった特製大型ケーキを前に目を丸くしつつも、笑顔でほおばった。最後に指揮官は４７歳の抱負を「楽しもうかな！」と語り、会場をあとにした。２年ぶりのリーグ優勝を目指す今季の開幕まで残り１週