【モデルプレス＝2026/03/20】なにわ男子の道枝駿佑と女優の生見愛瑠が20日、都内で行われた映画『君が最後に遺した歌』初日舞台挨拶に、三木孝浩監督とともに登壇。撮影中のエピソードについて語った。【写真】道枝駿佑の存在を忘れていた生見愛瑠◆道枝駿佑「めるるが出た」生見愛瑠の“素”の瞬間明かす生見は、ヒロイン・綾音役を演じるために約1年半にわたり準備を重ね、ギターも未経験から挑戦。「音楽は綾音にとってなくて